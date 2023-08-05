Группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале в Новосибирске

Рок-группа «Слот» отметила свое выступление на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Рок-группа «Слот» отметила свое выступление на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске. Он пройдет в столице Сибири впервые с 11 по 13 августа.
— Хотим сообщить, что мы не сможем выступить на фестивале «Ветер Сибири» из-за логистических проблем, — сообщается в официальном сообществе группы Вконтакте.
Планируется, что на фестивале, который состоится на аэродроме «Мочище» выступят более 30 музыкальных групп из России и Казахстана.
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