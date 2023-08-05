В Новосибирске выпустят 10 беспилотников «Партизан» на базе самолета СибНИА

Беспилотники создали на базе самолета ТВС2-МС. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирский институт авиации выпустит 10 тяжелых беспилотников «Партизан» на базе самолета ТВС-2МС. Информацию подтвердили в пресс-службе СибНИА.

Информация обсуждалась на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Новосибирске. Ранее председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев сообщил, что планируется выпуск 10 серийных экземпляров в 2024 году.

По данным разработчика, беспилотный самолет «Партизан» создается с 2019 года на базе самолета ТВС-2МС. Особенность самолета — сверхкороткий взлет и посадка за счет сочетания электрических турбовинтовых двигателей. Самолет-беспилотник сможет перевозить более тонны груза на расстояние около 1 тысячи километров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber