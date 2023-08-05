Новосибирцы встали в пробку на Бердском шоссе по пути на пляж

В Новосибирске в сторону пляжа «Звезда» собралась двухкилометровая пробка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске в сторону пляжа «Звезда» собралась двухкилометровая пробка. Там сегодня пройдет фестиваль «Новатория», где выступят известные режиссеры, артисты и музыканты. По оценкам организаторов, собрать мероприятие должно более 20 тысяч человек.
Машины на пути до пляжа растянулись от перекрестка Бердского шоссе и Проспекта Строителей до въезда на пляж.
На другом участке Бердского шоссе тоже собралась пробка. У поворота на микрорайон «Шлюз» случилось массовое ДТП с участием не менее пяти автомобилей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер