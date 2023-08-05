Новосибирцы встали в пробку на Бердском шоссе по пути на пляж

В Новосибирске в сторону пляжа «Звезда» собралась двухкилометровая пробка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в сторону пляжа «Звезда» собралась двухкилометровая пробка. Там сегодня пройдет фестиваль «Новатория», где выступят известные режиссеры, артисты и музыканты. По оценкам организаторов, собрать мероприятие должно более 20 тысяч человек.

Машины на пути до пляжа растянулись от перекрестка Бердского шоссе и Проспекта Строителей до въезда на пляж.

На другом участке Бердского шоссе тоже собралась пробка. У поворота на микрорайон «Шлюз» случилось массовое ДТП с участием не менее пяти автомобилей.

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