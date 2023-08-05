В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей

В Новосибирске пять автомобилей столкнулись на Бердском шоссе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске пять автомобилей столкнулись на Бердском шоссе. Массовое ДТП произошло у поворота на микрорайон «Шлюз»:

- На Бердском шоссе перед Русской произошло массовое ДТП с участием не менее пяти автомобилей По словам очевидцев, есть пострадавшие, - сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54» black.

В аварии никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

Столкновение спровоцировало пробку со стороны Бердска длинной около километра. На месте работают сотрудники ДПС. Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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