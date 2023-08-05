В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей

В Новосибирске пять автомобилей столкнулись на Бердском шоссе.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске пять автомобилей столкнулись на Бердском шоссе. Массовое ДТП произошло у поворота на микрорайон «Шлюз»:
- На Бердском шоссе перед Русской произошло массовое ДТП с участием не менее пяти автомобилей По словам очевидцев, есть пострадавшие, - сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54» black.
В аварии никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"
Столкновение спровоцировало пробку со стороны Бердска длинной около километра. На месте работают сотрудники ДПС. Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, ДТП было оформлено с материальным ущербом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер