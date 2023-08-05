«Проснулся утром, а там сюрприз!»: в Новосибирске незнакомка разрисовала машину именинника сердечками

Новосибирец удивился поздравлению от незнакомки.
Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
В Новосибирске неизвестная девушка разрисовала машину новосибирца сердечками — он решил не смывать поздравление неделю. Новосибирский радиоведущий Дмитрий Белькевич рассказал «КП-Новосибирск» подробности:
- Утром я проснулся на тренировку, выглянул в окно и увидел поздравление. Очень обрадовался, спустился и убедился, что краска смываемая. Так и поехал дальше, - рассказал КП-Новосибирск именинник Дмитрий Белькевич.
Мужчина опубликовал пост в соцсетях, но пока автор рисунка не объявилась.
- Я оставлю рисунок, смою через неделю. Люди реагируют позитивно — на светофоре перекрестка Немировича-Данченко и Троллейной две девушки мне улыбались и махали, - говорит Дмитрий Белькевич.
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