Густой туман накрыл Новосибирскую область на рассвете

Сибирячка засняла красивый туман на рассвете под Новосибирском. Фото: Предоставлено Ириной Шараповой
Новосибирскую область накрыло густым туманом утром в субботу, 5 августа. Видео из поселка Верх-Тула набрало более 15 тысяч просмотров в паблике «Романтика русских деревень» «ВКонтакте».
- Новосибирская область, встретила рассвет в полях села Верх-Тула с питомцем Айханом, - сообщила автор ролика Ирина Шарапова.
В Западно-Сибирском Гидрометцентре отметили:
Днем 4 и ночью 5 августа в отдельных районах Новосибирской области отмечались грозы, видимость в дождях и дымках ухудшалась до 1-2 км, ночью в туманах до 200-500 м. Днем 5 августа в Новосибирской области прогнозируют переменную облачность, местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Утром местами туманы.
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