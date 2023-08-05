Густой туман накрыл Новосибирскую область на рассвете

Сибирячка засняла красивый туман на рассвете под Новосибирском. Фото: Предоставлено Ириной Шараповой

Новосибирскую область накрыло густым туманом утром в субботу, 5 августа. Видео из поселка Верх-Тула набрало более 15 тысяч просмотров в паблике «Романтика русских деревень» «ВКонтакте».

- Новосибирская область, встретила рассвет в полях села Верх-Тула с питомцем Айханом, - сообщила автор ролика Ирина Шарапова.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре отметили:

Днем 4 и ночью 5 августа в отдельных районах Новосибирской области отмечались грозы, видимость в дождях и дымках ухудшалась до 1-2 км, ночью в туманах до 200-500 м. Днем 5 августа в Новосибирской области прогнозируют переменную облачность, местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Утром местами туманы.

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