В Новосибирске «Ниссан» столкнулся с «Мерседесом»: в больнице две девушки

В ДТП пострадали две женщины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске две девушки пострадали в лобовом ДТП с «Мерседесом» во дворе дома. Авария произошла утром, 5 августа, возле дома на улице Немировича-Данченко,124.

- В 05:20 23-летний водитель двигался на автомобиле «Мерседес-Бенц» по внутридворовой территории и столкнулся с автомобилем «Ниссан Санни». В результате ДТП пострадали пассажирки «Ниссана»: женщины 34 и 25 лет. Они доставлены в больницу, характер травм уточняется, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Очевидцы в паблике ВКонтакте«АСТ-54» рассказали, что жители близлежащих домов проснулись от грохота аварии.

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