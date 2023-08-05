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НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:23

В Новосибирске «Ниссан» столкнулся с «Мерседесом»: в больнице две девушки

В Новосибирске две пассажирки «Ниссана» пострадали в ДТП с «Мерседесом»
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
В ДТП пострадали две женщины.

В ДТП пострадали две женщины.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске две девушки пострадали в лобовом ДТП с «Мерседесом» во дворе дома. Авария произошла утром, 5 августа, возле дома на улице Немировича-Данченко,124.

- В 05:20 23-летний водитель двигался на автомобиле «Мерседес-Бенц» по внутридворовой территории и столкнулся с автомобилем «Ниссан Санни». В результате ДТП пострадали пассажирки «Ниссана»: женщины 34 и 25 лет. Они доставлены в больницу, характер травм уточняется, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Очевидцы в паблике ВКонтакте«АСТ-54» рассказали, что жители близлежащих домов проснулись от грохота аварии.

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