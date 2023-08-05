«Ушла гулять и не вернулась»: в Новосибирске пропала 12-летняя школьница с розовыми волосами

Девочка ушла на прогулку 31 июля. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске пропала 12-летняя Виктория Козубец, родные ищут ее уже почти неделю. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области опубликовал ориентировку:

- Пропала Виктория Козубец 12 лет, Заельцовский район. 31 июля 2023 года ушла на прогулку и не вернулась, - сообщили в отряде.

Приметы пропавшей: рост 155-160 см, нормального телосложения, волосы розовые крашеные, глаза серо-зеленые. Школьница была одета в черную джинсовую куртку с бордовым капюшоном, темно-зеленую футболку, черные леггинсы, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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