«Ушла гулять и не вернулась»: в Новосибирске пропала 12-летняя школьница с розовыми волосами

Девочка ушла на прогулку 31 июля. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области
В Новосибирске пропала 12-летняя Виктория Козубец, родные ищут ее уже почти неделю. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области опубликовал ориентировку:
- Пропала Виктория Козубец 12 лет, Заельцовский район. 31 июля 2023 года ушла на прогулку и не вернулась, - сообщили в отряде.
Приметы пропавшей: рост 155-160 см, нормального телосложения, волосы розовые крашеные, глаза серо-зеленые. Школьница была одета в черную джинсовую куртку с бордовым капюшоном, темно-зеленую футболку, черные леггинсы, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
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