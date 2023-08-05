В Новосибирске около торгового центра заметили мужчину с окровавленной головой

Очевидцы заметили окровавленного мужчину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске босой мужчина с окровавленной головой напугал прохожих. Очевидцы засняли пострадавшего ранним утром 5 августа на улице Крылова.

- Человека с окровавленной головой заметили наши подписчики возле ТЦ «Москва», - сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54».

Прохожего засняли возле ТЦ. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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