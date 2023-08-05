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НовостиПроисшествия5 августа 2023 5:43

В Новосибирске около торгового центра заметили мужчину с окровавленной головой

Он шёл босиком рядом с ТЦ «Москва»
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Очевидцы заметили окровавленного мужчину.

Очевидцы заметили окровавленного мужчину.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске босой мужчина с окровавленной головой напугал прохожих. Очевидцы засняли пострадавшего ранним утром 5 августа на улице Крылова.

- Человека с окровавленной головой заметили наши подписчики возле ТЦ «Москва», - сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54».

Прохожего засняли возле ТЦ.

Прохожего засняли возле ТЦ.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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