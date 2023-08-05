Вскрытый банкомат обнаружили в ТЦ. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске неизвестные вскрыли банкомат в торговом центре «Практика Уюта». Инцидент случился в здании на проспекте Дзержинского, 1/4. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

- Неизвестные вскрыли банкомат, - сообщили в телеграм-канале «АСТ-54» Black.

На снимках, сделанных очевидцами, видно, что у банкомата отломлена передняя стенка корпуса.

- В полицию поступило сообщение о порче аппарата. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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