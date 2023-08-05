Спасатели сняли два кольца с отекших пальцев у новосибирцев

Спасатели просят владельцев колец пить больше воды чтобы избежать отеков. Фото: Спасатели МАСС

Двое жителей Новосибирска оказались в неприятной ситуации в жару - у них на пальцах застряли кольца. Им пришлось обратиться к спасателям.

- За последние двое суток к спасателям МАСС дважды обращались с просьбой помочь снять кольцо с отекших пальцев. Одна из причин отёка конечностей, это жаркая дождливая погода — высокая температура тела заставляет сосуды расширятся.Если пить слишком мало воды, клетки будут удерживать как можно больше жидкости, в результате чего возникнут отёки, - предупредили спасатели МАСС в группе «ВКонтакте»

Спасатели рекомендуют новосибирцам отказаться от украшений в жаркую погоду. И больше времени находится в прохладных местах.

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