Луна, Юпитер и Сатурн встретятся в ночном небе над Новосибирском

Встречу Луны и планет можно будет заметить без телескопа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирцы увидят встречу Луны, Сатурна и Юпитера невооруженным глазом. Об этом сообщили в группе «Большого новосибирского планетария».

- Несколько ночей в начале августа Луна будет располагаться неподалеку от ярких небесных объектов, которые вместе представят интересную картинку, - сообщили астрономы. И добавили, что наблюдать необычное явление можно будет и без телескопа.

В ночь на 6 августа Луна займет место между Юпитером (слева) и Сатурном (справа). В ночь с 7 на 8 августа и с 8 на 9 августа Луна будет находиться рядом с Юпитером В ночь с 9 на 10 августа новосибирцы увидят Луну под звездным скоплением Плеяды.

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