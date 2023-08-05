Автомобиль провалился в яму. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске автомобиль провалился в яму с мыльной водой из-за провала асфальта. ЧП случилось возле дома на улице Некрасова,42: об этом очевидцы сообщают на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Провалился асфальт, вследствие чего автомобиль наших подписчиков угодил в яму, - сообщается в telegram-канале «АСТ-54» Black.

Авария случилась напротив бывшей территории новосибирского жирового комбината. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Выяснить все обстоятельства случившегося предстоит ГИБДД.

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