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НовостиОбщество5 августа 2023 4:08

Мэрия Новосибирска назвала, кто получит бесплатные земельные участки

Они положены специалистам дефицитных профессий
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Земельные участки предназначены под индивидуальное строительство домов.

Земельные участки предназначены под индивидуальное строительство домов.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В мэрии Новосибирска прокомментировали законопроект № 66081-8 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», который был утвержден Советом Федерации в конце июля 2023 года. Согласно опубликованным документам, специалисты дефицитных профессий смогут получить земельный участок в бесплатное пользование на 6 лет, а затем оформить его в собственность. Перечень льготных профессий определят регионы, это могут быть рабочие специальности.

В мэрии Новосибирска добавили: для получения участка льготной категории граждан нужно будет встать на учет. И добавили:

- Предоставление земельных участов гражданам с востребованными профессиями, в том числе учителям, будет возможно в случае внесения соответствующих изменений в Закон НСО от 05.12.2016 № 112-ОЗ, - сообщили в ведомстве.

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