Мэрия Новосибирска назвала, кто получит бесплатные земельные участки

Земельные участки предназначены под индивидуальное строительство домов. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В мэрии Новосибирска прокомментировали законопроект № 66081-8 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», который был утвержден Советом Федерации в конце июля 2023 года. Согласно опубликованным документам, специалисты дефицитных профессий смогут получить земельный участок в бесплатное пользование на 6 лет, а затем оформить его в собственность. Перечень льготных профессий определят регионы, это могут быть рабочие специальности.

В мэрии Новосибирска добавили: для получения участка льготной категории граждан нужно будет встать на учет. И добавили:

- Предоставление земельных участов гражданам с востребованными профессиями, в том числе учителям, будет возможно в случае внесения соответствующих изменений в Закон НСО от 05.12.2016 № 112-ОЗ, - сообщили в ведомстве.

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