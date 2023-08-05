Под Новосибирском 9-летняя девочка погибла в страшной аварии с грузовиком

Авария произошла на трассе Р-254. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Страшная авария произошла вечером в пятницу, 4 августа, в Татарском районе на 960 километре трассы Р-254.

- Около 20.30 водитель Hyundai Solaris ехал в сторону Новосибирска. При обгоне на перекрёстке он столкнулся с автомобилем Honda CR-V, который поворачивал налево на пересечении дорог. После чего Hyundai столкнулся со встречным грузовым автомобилем FAW, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Удар был настолько сильным, что 9-летняя девочка, которая ехала в Hyundai Solaris, погибла. Водитель авто, его 38-летняяя пассажирка и 12-летняя девочка, которая тоже ехала в иномарке, пострадали. Их доставили в больницу.

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