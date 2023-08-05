В Новосибирске грузовик перевернулся из-за ДТП с «Мерседесом» под мостом

По данным очевидцев водители серьезно не пострадали. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске грузовик столкнулся с дорогим авто и перевернулся на проезжей части. ДТП произошло в ночь на 5 августа под Бугринским мостом: об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Разбились седан Mercedes-Benz и грузовик Volkswagen, последний от удара перевернулся на бок. На месте работала бригада «скорой помощи», информации о пострадавших не поступало, - сообщил telegram-канал «АСТ-54 Black».

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии, случившейся под Бунринским мостом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber