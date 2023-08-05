В новосибирском кафе имениннице испортили день рождения, отказавшись обслуживать

В кафе заявили, что бронь сибирячки перекупили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неприятная история произошла в одном из новосибирских кафе. Сибирячка собиралась отмечать юбилей, за месяц до даты забронировала зал. Но потом выяснилось, что день рождения она там провести не сможет - об этом ее дочка написала на «Флампе».

- За две недели до даты мы приходим, чтобы внести предоплату, а нам сообщают, что дата уже занята, зал забронирован и ребята предоплату уже внесли, - возмущается дочка именинницы.- Почему не предупреждали сразу, что могут бронировать одну дату и время несколько человек, а потом соревноваться между собой (не зная о соревнованиях), кто оплатит первый?

Сибирчска добавляет, что они уже успели закупить алкоголь к банкету в этом кафе, и теперь им спешно придется искать другое место.

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