В Кузбассе осудят семейную пару, потерявшую двух малышек — девочки двое суток бродили в полях

Малышки бродили по полям 2 дня и 2 ночи. Фото: Сибдепо.

В Кузбассе под суд пойдут родители, потерявшие двух дочек — 2 и 5 лет. Пока родители наслаждались застольем со спиртным, малышки вышли из дома и потерялись. На их поиски за сутки съехались десятки жителей и волонтеров со всей Сибири. На уши встали полицейские, следователи, МЧС и местные чиновники — передает журнал Сибдепо.

В итоге 2 дня и две холодные ночи дети провели, блуждая по полям без еды и воды. Их нашли в трех километрах от населенного пункта, где их видели до пропажи. Девочек случайно заметил местный житель — голодных и замерзших сестер закутали в куртку, напоили и отвезли в штаб поиска. Сельчан поразил вид малышек: после такого испытания они вернулись домой обгоревшие и с клещами.

Выяснилось, что родители, ведущие асоциальный образ жизни, спохватились о пропаже только на следующий день. До этого они думали, что дочерей приютили соседи.

В СК сообщили, что 32-летнюю маму и 35-летнего отца девочек привлекли по двум статьям: об оставлении в опасности и о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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