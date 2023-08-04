Новосибирские автовладельцы сообщают о ночном рейде ДПС на Октябрьском мосту

Инспекторы ДПС в Новосибирске устроили ночной рейд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 5 августа новосибирское автолюбители заметили скопление сотрудников ДПС в районе Октябрьского моста. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель.

— На Октябрьском мосту жесткая облава ДПС — в сторону правого берега. Там не меньше 10 машин ГИБДД. Стоят с камерой — всех тормозят, проверяют, — передает читатель.

Пока неясно, с чем связан массовый рейд.

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