Новосибирские автовладельцы сообщают о ночном рейде ДПС на Октябрьском мосту

Инспекторы ДПС в Новосибирске устроили ночной рейд.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь на 5 августа новосибирское автолюбители заметили скопление сотрудников ДПС в районе Октябрьского моста. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель.
— На Октябрьском мосту жесткая облава ДПС — в сторону правого берега. Там не меньше 10 машин ГИБДД. Стоят с камерой — всех тормозят, проверяют, — передает читатель.
Пока неясно, с чем связан массовый рейд.
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