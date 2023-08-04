В Алтайском крае пожилые люди и инвалиды не могут получить пенсии из-за уволившихся почтальонов

Алтайские пенсионеры не могут получить деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионеры и инвалиды Алтайского края не могут получить законные деньги. После почтовой реформы зарплаты сократили, и в девяти селах Красногорского района уволились почтальоны. О проблеме сообщает издание Altapress.ru со ссылкой на «Народный фронт».

Издание утверждает, что зарплата сельского почтальона — 5 тысяч, правда, не уточняет за какой период. А работа тяжелая: весь день на ногах — автобусы не ходят.

Пенсионерам забрать на почте пенсию не так просто — доехать можно только на машине, а это тоже — деньги.

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