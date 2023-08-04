Митю Фомина закидали яйцами и бутылками в Батуми.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Певец Митя Фомин стал жертвой антироссийской акции грузинских туристов в порту Батуми. Радикалы обругали и закидали яйцами еще нескольких артистов, которые развлекали пассажиров на круизном лайнере Astoria Grande. О том, как «радушно» его встретили в Грузии, артист рассказал в интервью с NEWS.ru.
На лайнере в тот день путешествовали около 1500 человек, из них 500 — члены экипажа.
— Взойдя на палубу и окинув взглядом порт, я увидел сначала небольшую демонстрацию людей, которые были явно недружелюбно настроены по отношению к российскому судну — я слышал их возмущенные крики, — говорит артист.
Полицейские пытались защитить лайнер от проникновения и вандализма, но толпа продолжала скандировать нецензурные выражения. Позже демонстранты и вовсе начали закидывать туристические автобусы бутылками и яйцами.
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