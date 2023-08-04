Новосибирским женщинам рассказали, как вычислить измену

Психолог рассказала, как уличить партнера в измене. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Новосибирским женщинам рассказали, какие изменения в поведении мужчины выдают измену. Хитростями с изданием NEWS.ru поделилась психолог Маргарита Алексеева.

По мнению экспертов, изменяющий мужчина становится более внимательным к своему внешнему виду: внезапно покупает абонемент в фитнес-клуб или обновляет гардероб. Все чаще он становится загадочным и хочет побыть в одиночестве.

— У него появляется больше мотивации для новых проектов на работе, вероятно, находит подработки. Так проще объяснить отсутствие дома и покрывать новые дополнительные расходы, — объясняет психолог.

Женщины обычно чувствуют, когда партнер становится более холодным и отдаляется. В такие моменты изменяющие мужчины даже могут начать философствовать, чаще размышлять о смысле жизни, возрасте и достижениях. Конечно, на ситуацию также влияют нерешенные вопросы, отсутствие взаимопонимания или стресс.

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