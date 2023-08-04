Доброволец СВО устроился в департамент по соцполитике мэрии Новосибирска. Фото: https://t.me/alokot
Боец СВО занял вакансию в департаменте по соцполитике мэрии Новосибирска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.
— В департаменте по социальной политике была вакансия, которая перекликается с опытом службы Вадима Николаевича. Рад, что мы нашли точки соприкосновения, и он теперь служит на благо города в мэрии Новосибирска, — передает градоначальник.
Вадим служил в разведке в Сватовском районе ЛНР. В декабре прошлого года получил ранение в руку — до точки эвакуации 800 метров полз под осколками. В итоге боец проходил реабилитацию в 6 госпиталях, но на службу вернуться не смог. Указом Президента в феврале новосибирца его наградили медалью «За отвагу».
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