В Новосибирске установят 6 трамвайных платформ венского типа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Учительской в Калининском районе Новосибирска установят новые трамвайные остановки типа «венские платформы». Сейчас по нацпроекту БКД там ремонтируют дороги и тротуары. Об остановках и других работах сообщает мэрия города.

— Впервые на улице Учительской установят так называемые «венские платформы» на трамвайных остановках. Они представляют собой участок, возвышающийся над проезжей частью на 15 сантиметров в месте посадки пассажиров. Автомобилисты, въезжая на платформу, будут вынуждены снижать скорость, что сделает более безопасными посадку и высадку пассажиров, — пояснили в муниципалитете.

Дороги и тротуаре по улице Учительской ремонтируют на участке длиной больше километра. На проект выделяли 165 миллионов рублей. Всего поставят 6 трамвайных остановок и три светофора, заменят дорожные знаки.

Все работы завершат 30 сентября 2023 года.

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