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НовостиОбщество4 августа 2023 16:11

«Голубая луна» в Новосибирске 31 августа 2023 года: астрономы рассказали о втором суперлунии за месяц

Новосибирцы увидят «голубую луну» ночью 31 августа 2023 года
Данила ШУЛЯК
Новосибирцы увидят голубую луну в ночью на 31 августа.

Новосибирцы увидят голубую луну в ночью на 31 августа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Голубая луна» в Новосибирске 31 августа 2023 года покажется новосибирцам ночью. Об этом сообщают астрономы сайта Starwalk. Эксперты отмечают: это полнолуние станет вторым за месяц.

— Голубая Луна – это либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне (сезонная Голубая Луна), либо второе полнолуние в календарном месяце (календарная Голубая Луна). В 2023 году она будет находиться в созвездии Водолея. Ближайшая календарная Голубая Луна взойдет 31 августа 2023 года в 04:35 по московскому времени, — сообщают астрономы сайта.

В следующий раз это космическое явление можно будет увидеть только вечером 19 августа 2024 — через год.

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