«Голубая луна» в Новосибирске 31 августа 2023 года: астрономы рассказали о втором суперлунии за месяц

Новосибирцы увидят голубую луну в ночью на 31 августа.
Фото: Мария ЛЕНЦ
«Голубая луна» в Новосибирске 31 августа 2023 года покажется новосибирцам ночью. Об этом сообщают астрономы сайта Starwalk. Эксперты отмечают: это полнолуние станет вторым за месяц.
— Голубая Луна – это либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне (сезонная Голубая Луна), либо второе полнолуние в календарном месяце (календарная Голубая Луна). В 2023 году она будет находиться в созвездии Водолея. Ближайшая календарная Голубая Луна взойдет 31 августа 2023 года в 04:35 по московскому времени, — сообщают астрономы сайта.
В следующий раз это космическое явление можно будет увидеть только вечером 19 августа 2024 — через год.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер