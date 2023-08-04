В Новосибирске трехлетнего малыша увезли в больницу — на ребенка наехал самокатчик

3-летнего ребенка сбили на электросамокате. Фото: ГАИ Новосибирска.

Вечером 4 августа в Октябрьском районе Новосибирска подросток снес 3-летнего ребенка на электросамокате. Подробности аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.

— В районе 20 часов 13-летний подросток на электросамокате сбил мальчика 3 лет по улице Татьяны Снежиной. Ребенок шел навстречу, — сообщает ведомство.

Малыша увезли в больницу — характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС — инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

За прошедшую пятницу в Новосибирске уже был подобный инцидент. Ранее водитель электросамоката снес 7-летнего мальчика на «зебре» в Дзержинском районе. Ребенка также увезли на «скорой».

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