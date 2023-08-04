В Новосибирске 104 метра дороги по улице Кубовой починят за 1,7 миллиона рублей

Кроме дороги, на Кубовой починят тротуар и разворотную площадку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует участок дороги по улице Кубовой за 1,7 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 4 августа.

Как указано в документах закупки, общая протяженность участка, где заменят асфальт — 104 погонных метра. Двухполосную дорогу в 7 метров шириной ремонтируют капитально. Она относится к магистральной улице районного значения.

В описании объекта закупки также помечено, что починят и тротуар с разворотной площадкой. Там рабочие заменят бортовые камни и заново уложат плитку.

На дорогу обязательно должна быть гарантия — 4 года. Подрядчик обязуется выполнить работы до 29 сентября 2023 года. Заказчик — МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».

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