«Осторожно, медведь!»: в Мошковском районе Новосибирской области грибник заметил следы косолапого

В Мошковском районе заметили следы медведя. Фото: районная администрация.

В лесу Мошковского района Новосибирской области заметили следы медведя. Грибник сфотографировал их между селами Томилово и Верх-Балтой. Местных жителей предупредили о диком звере в администрации района.

— Уважаемые жители Мошковского района! Просим грибников и дачников изучить простые правила, которые помогут избежать неожиданного свидания или помогут разойтись с косолапым «полюбовно», — передает пресс-служба муниципалитета.

Сельчанам посоветовали сохранять спокойствие при встрече с медведем. Не стоит кричать или кидаться подручными предметами. Это, наоборот, может спровоцировать на нападение.

— Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Говорите с медведем уверенным тоном. Это может успокоить его, и помочь успокоиться вам. Вы можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, не сводя глаз с медведя, но, если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места, — добавили в администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber