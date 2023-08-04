В Новосибирске водитель электросамоката снес 7-летнего мальчика на «зебре»

Пешеход и самокатчик столкнулись на пешеходном переходе. Фото: ГАИ Новосибирска.

Вечером 4 августа в Дзержинском районе Новосибирска 18-летний водитель электросамоката на «зебре» сбил 7-летнего мальчика. Об аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.

— 7-летнего мальчика, пострадавшего в результате ДТП, увезли в больницу. Характер травм уточняется, — добавили в ведомстве.

Юноша нарушил правила и не спешился на пешеходном переходе. На месте ДТП работает наряд ДПС — сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Центральном районе города произошло массовое ДТП с тремя машинами. Очевидцы присылали фото и видео с места аварии. От удара одну из машин уложило на бок.

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