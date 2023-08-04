В Новосибирской области сельчанин получил срок за трехкратную кражу у соседей одного и того же телевизора

Сибиряк три раза забрал у соседа телевизор и попал за решетку.
Фото: архив КП
Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор грабителю, который три раза забрал у соседа один и тот же телевизор.
— События имели место под Новый год в декабре 2022 года и в начале января 2023 в селе Новоспасск. Умысел на совершение грабежа каждый раз возникал во время застолья. Телевизор с приставкой похищались с целью посмотреть телепрограммы в связи с отсутствием собственного. Действия преступника имели открытый характер, — передает пресс-служба Барабинского районного суда.
Как выяснилось, хозяева телевизора и ТВ-приставки даже пытались уберечь имущество и отдавали на сохранение соседям. Однако грабитель умудрился забрать телевизор и оттуда.
За 3 эпизода ему присудили 1,6 года в колонии общего режима. Его сожительницу, которая составила преступнику компанию в третий раз, осудили на 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.
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