«Давайте разводить карасей!»: дворы Новосибирска превратились в пруды после ливня

Город утонул после ливня. Фото: предоставлено Ириной Гамовой.

Вечером, 4 августа, Новосибирск затопило после мощного ливня. Пока в машины затекает вода, местные дети купаются в огромных лужах и пересекают дворы вброд — вода по колено даже подросткам. Видео и фото КП-Новосибирск прислала местная жительница Ирина Гамова.

— У нас по улице Титова все дворы превратились в пруды — кувшинок не хватает только. Ливневки вообще не справляются. Напротив Новосибирского районного суда и то потоп. Давайте разводить карасей! — шутит сибирячка.

В телеграм-канале АСТ-54 Black также публикуют последствия сильного ливня. У некоторых водителей даже затопило автомобили. На ливневки жалуются жители улиц Титова, Троллейной, Новосибирской, Студенческой, площади Будагова и других.

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