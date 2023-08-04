В Новосибирске у гендиректоров «Тяжстанкогидропресса» арестовали имущество

Суд арестовал имущество гендиректоров новосибирского завода на 750 миллионов рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Кировский районный суд Новосибирска арестовал имущество владельцев «Тяжстанкогидропресса» на 750 миллионов рублей.

— В суде назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс». Их обвиняют в нескольких эпизодах преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, — передает пресс-служба Кировского районного суда.

Также в публикации суда указано, что сейчас на подсудимых наложен «запрет определенных действий». Это означает, что бывшие владельцы завода обязаны своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что завод потребовал объявить себя банкротом еще летом в 2021 году из-за долга больше миллиарда рублей. «Тяжстанкогидропресс» прекратил работу из-за банкротства компании-главного акционера.

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