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НовостиОбщество4 августа 2023 12:58

В Новосибирске у гендиректоров «Тяжстанкогидропресса» арестовали имущество

Суд арестовал имущество гендиректоров новосибирского завода на 750 миллионов рублей
Данила ШУЛЯК
Суд арестовал имущество гендиректоров новосибирского завода на 750 миллионов рублей.

Суд арестовал имущество гендиректоров новосибирского завода на 750 миллионов рублей.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Кировский районный суд Новосибирска арестовал имущество владельцев «Тяжстанкогидропресса» на 750 миллионов рублей.

— В суде назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс». Их обвиняют в нескольких эпизодах преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, — передает пресс-служба Кировского районного суда.

Также в публикации суда указано, что сейчас на подсудимых наложен «запрет определенных действий». Это означает, что бывшие владельцы завода обязаны своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что завод потребовал объявить себя банкротом еще летом в 2021 году из-за долга больше миллиарда рублей. «Тяжстанкогидропресс» прекратил работу из-за банкротства компании-главного акционера.

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