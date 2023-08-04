В Новосибирске ищут 76-летнего пенсионера в клетчатой больничной пижаме

Пенсионер ушел прямо из больницы. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В пятницу, 4 августа, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о поисках 76-летнего новосибирца. Владимир Карпов — житель Ленинского района — ушел из больницы в неизвестном направлении.

Владимир высокий — 185 сантиметров ростом. Нормального телосложения, с голубыми глазами и седыми волосами. На руке у него яркий оранжевый браслет. Пенсионер ушел из больницы прямо в клетчатой больничной пижаме желто-синего цвета.

Волонтеры уже объявили сбор о поисках по улице Костычева, 2. Время сбора: 19:30. Форма одежды — городская.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Харлампиевича, пожалуйста, позвоните по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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