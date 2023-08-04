В Новосибирске 2 сентября перекроют дорогу возле Монумента Славы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске для машин временно перекроют дорогу по улице Пархоменко возле Монумента Славы. Проект постановления мэрии города опубликовали на сайте муниципалитета в пятницу, 4 августа.

— Постановляю ввести 02.09.2023 с 8.00 до 13.00 часов временное прекращение движения транспортных средств по улице Пархоменко на участке от пересечения с улицей Станиславского до улицы Пархоменко, 4 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — указано в документе.

В этот день курсанты Новосибирского военного института войск Национальной гвардии примут присягу. Торжественное событие проведут на мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

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