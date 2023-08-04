В центре Новосибирска случилось массовое ДТП с тремя машинами

Одну из машин уложило на бок. Фото: АСТ-54.

В пятницу, 4 августа в центре Новосибирска произошла массовая авария с 3 иномарками. Очевидцы прислали фото и видео в группу АСТ-54 во ВКонтакте.

— На Красном проспекте, 167, разбились кроссовер Toyota Harrier, седан Hyundai Solaris и микроавтобус. Первый от удара лег на бок. Со слов водителя «Хорька», него врезался микроавтобус, а тот по инерции отлетел в «Солярис» и перевернулся, — пишет автор публикации.

О пострадавших пока не сообщали. Фото: скрин паблика.

Официальной информации о возможных пострадавших и обстоятельствах аварии пока нет. В городской Госавтоинспекции ДТП еще не прокомментировали.

Ранее в массовом ДТП в Новосибирске пострадала 6-летняя девочка и 46-летняя жительница города.

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