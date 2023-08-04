«Не отпускал до приезда скорой»: Новосибирец спас водителя от приступа эпилепсии на АЗС

Мужчина спас клиента АЗС, у которого случился приступ эпилепсии. Фото: Алексей БУЛАТОВ /Группа «Моя Первомайка» ВКонтакте

В Новосибирске прохожий спас жизнь клиенту АЗС на Первомайке – у него был приступ эпилепсии. ЧП случилось ранним утром 1 августа по адресу Бердское шоссе, 61.

- Одному из клиентов АЗС стало плохо. Неожиданно мужчина упал в припадке, похожем на приступ эпилепсии. Все очевидцы произошедшего оцепенели от увиденного. На помощь к мужчине поспешил молодой человек, который быстро сориентировался и оказал первую помощь сибиряку, - сообщили очевидцы в группе «Моя Первомайка» «ВКонтакте».

Прохожий зафиксировал мужчину и не отпускал до приезда «скорой», а затем передал врачам и уехал. Сотрудники АЗС ищут мужчину, чтобы поблагодарить.

Если вы знаете что-либо об этом человеке, свяжитесь с нами по номеру редакции 8-923-145-11-03.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber