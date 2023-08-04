Под Новосибирском 85-летний пенсионер уехал на вишневом «Москвиче» и пропал. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Новосибирской области ищут 85-летнего Мухамеда Габбазова из села Березиково Тогучинского района. В пятницу, 4 августа, он уехал на «Москвиче» вишневого цвета и не вернулся. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Рост Мухамеда — 167 сантиметров. Он нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Когда его видели в последний раз, был одет в светло-бежевую рубашку, черное трико и коричневые сандалии.

Волонтеры уже организуют сбор на поиски. Начало: 20:00. Форма одежды — лес. Добровольцев собирают в селе Березиково по адресу улица Центральная, дом 1.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении Мухамеда Кайдусовича, просят звонить по номерам: 8(800) 700-54-52 или 112.

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