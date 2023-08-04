Кумовство, взятки и мошенничество: в Новосибирске судят депутата Заксобрания Лаптева

Депутата Заксобрания судят по трем статьям. Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области.

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство над депутатом Заксобрания Владимиром Лаптевым. Его обвиняют сразу по трем статьям: о получении и даче взяток, а также о мошенничестве с трудоустройством.

— Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но за 2 года получили на банковские карты 411 000 и 541 000 рублей, — передает группа Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В августе 2022 года чиновник пытался подкупить мирового судью района, чтобы прекратить административное преследование начальника ОБЭП МУО МВД РФ «Куйбышевского» Сергея Романова. Во время встреч он передал судье 5 килограммов фиников, несколько бутылок вина, 2 бокала под вино, конфеты, шоколад, зефир и букет белых роз на общую сумму 11166 рублей.

Еще один эпизод, по которому судят депутата — получение взятки. Он предложил другому депутату Заксобрания устроиться на должность зампреда комиссии по экологии и выдал ему зарплатную карту — на нее перечисляли зарплату. Лаптев потратил с нее 894 тысячи рублей, в общей сумме получил от потерпевшего 1,2 миллиона рублей.

В пятницу, 4 августа подсудимому предъявили обвинение.

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