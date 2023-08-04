В Новосибирске уже месяц работает новый руководитель «Метро Мира»

У компании-подрядчика нового ЛДС новый руководитель. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В Новосибирске новым руководителем муниципального предприятия «Метро Мир» назначили Андрея Счастливого. Пока он трудится с приставкой исполняющего обязанности, поскольку Александра Мысика, обвиняемого в превышении должностных полномочий, нельзя уволить до приговора.

— Андрей Счастливый работает с начала июля, — подтвердил КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.

В интернете сведений о новом руководителе не найти — пока остается загадкой, как предводительство нового главы отразится на компании.

Напомним, предыдущего руководителя предприятия Мысика обвинили в превышении должностных полномочий и нанесении колоссального ущерба. Его арестовали еще 18 ноября 2022 года. Экспертиза установила: он распорядился использовать речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС. Этот, и другие инциденты с экономией на стройматериалах, нарушают требования безопасности. Так, ущерб федеральному бюджету перевалил за 360 миллионов рублей.

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