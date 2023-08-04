Пьяных новосибирцев задержали за вызывающее поведение

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ ежедневно выводят с охраняемых объектов хулиганов и дебоширов. Подавляющее большинство нарушений общественного порядка происходит под воздействием алкоголя или наркотических веществ - не стали исключением и два инцидента, случившиеся за последние сутки.

В 1.42 сигнал тревожной кнопки поступил из приемного покоя горбольницы. Приехавшие бойцы ГБР-77 ГВАРДИИ застали в хирургическом отделении нетрезвого молодого человека с рассеченной бровью и оголенным торсом, одетого только в спортивные брюки. Мужчина кидался на окружающих, а сотрудникам Агентства Безопасности свои действия объяснил очень просто: якобы его избили врачи. Буйный пациент наотрез отказался покидать больницу, а когда его стали выводить принудительно, напал на «гвардейцев»: «Да вы с ними заодно!» Уже на улице молодой человек успокоился и признался бойцам ГБР в клевете. Никакие врачи его не избивали - глаз повредил знакомый во время застолья. Дебошир был передан полиции.

Позже ночью, в 4.14, в дежурную часть позвонила жительница многоквартирного дома на улице Урицкого, который охраняется ГВАРДИЕЙ по услуге «Безопасный двор». На придомовой территории несколько нетрезвых мужчин залезли в заброшенный автомобиль и распивали алкогольные напитки, горланя песни на всю округу. Хулиганов вывели за пределы двора.