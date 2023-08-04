Новосибирцы уже пользуются виртуальными транспортными картами

Виртуальную ТК можно использовать и в метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ввели виртуальные транспортные карты. В МУП «Пассажиртрансснаб» рассказали о новом способе оплаты проезда.

Использовать новинку смогут только владельцы «андроидов» с функцией NFC. Расплатиться виртуальной транспортной картой можно как на наземном транспорте, подключенном к системе, так и в метро. Для этого рядом с контролером в подземке работают специальные турникеты.

Чтобы воспользоваться таким способом, нужно установить и зарегистрироваться в приложении «Транспортная карта», а затем выпустить карту и активировать ее. Она выпускается бесплатно, для активации нужно пополнить баланс на 100 рублей. Эти деньги потом можно потратить на проезд.

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