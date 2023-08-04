Под Новосибирском сельчанина осудили за убийство с особой жестокостью — он нанес жертве 81 ножевое

Преступник проведет в колонии 15 лет за жестокое убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский областной суд вынес приговор 54-летнему жителю села Раздольное. Он проведет в колонии 15 лет за убийство с особой жестокостью и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в региональной прокуратуре, преступление случилось в октябре 2022 года. Осужденный гостил у знакомых, в какой-то момент завязался конфликт. Сначала он толкнул первого потерпевшего — тот упал и получил тяжкий вред здоровью.

— После этого, действуя с особой жестокостью, нанес его жене не менее 81 ударов ножом, а также не менее 18 ударов руками, ногами и твердым тупым предметом, — передает прокуратура региона.

Пытаясь скрыть следы преступления, осужденный связал труп проводом и хотел вынести на улицу, но побоялся. В итоге оставил тело в доме и скрылся. На суде убийца вину так и не признал. Его приговорили к 15 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 30 тысяч рублей.

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