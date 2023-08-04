Выжившая при крушении Ми-8 на Алтае женщина скончалась в больнице

Женщина умерла от полученных ожогов и травм. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Стало известно о смерти еще одного человека, пострадавшего при крушении вертолета Ми-8 на Алтае. Таким образом, число жертв увеличилось до шести.

Как сообщает Amic со ссылкой на ТАСС, скончалась находившаяся в больнице женщина. Она умерла от полученных ожогов и травм.

Напомним, трагедия произошла днем 27 июля возле села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Алтайского края. На борту находились 16 человек: четверо погибли на месте, десять получили травмы различной степени тяжести, а двое не пострадали.

− У выживших все кости переломаны, ожоги до 90% тела, − рассказывали ранее КП-Новосибирск в местной администрации.

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