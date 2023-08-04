В Новосибирске пропал наголо бритый высокий мужчина

В Новосибирске ищут 48-летнего Евгения Роднаева. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 48-летнего Евгения Роднаева. Мужчина пропал 27 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».

Как рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова, сибиряк вышел из дома в Дзержинском районе и не вернулся.

− На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. Начат информационный поиск, идет активно распространение ориентировки в сети, − отметила Ольга в беседе с КП-Новосибирск.

Приметы Евгения: рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, наголо бритый, карие глаза.

Во что был одет мужчина – неизвестно.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о местонахождении Евгения, пожалуйста, позвоните по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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