Под Новосибирском нашли британскую гранату времен Первой мировой войны

Найденный боеприпас оказался британской ручной осколочной гранатой. Фото: Алексей Маслов

В Новосибирской области в бассейне реки Издревой обнаружили британскую гранату времен Первой мировой войны. Об удивительной находке на своей странице «ВКонтакте» сообщил зоолог Алексей Маслов.

По словам ученого, они вместе с коллегами искали гнезда муравьев. Каково же было удивление сибиряков, когда они случайно наткнулись на гранату. Боеприпас лежал под поваленной березой.

Ученые сфотографировали находку и отметили ее координаты. Уже из дома позвонили на номер «112». Также Алексей написал электронное обращение в администрацию сельсовета.

− За пару часов сельсовет спустил обращение в полицию, и понеслось. От звонка из отделения до выезда на место участкового − менее получаса. Туда же выехали саперы, − рассказал зоолог.

Спустя некоторое время Алексею позвонил участковый. Сказал, что нужно поехать на место. Ученому ничего не оставалось, как последовать указаниям.

В итоге саперы приняли решение произвести подрыв. Эксперты определили, что это − граната Миллса, британская ручная осколочная граната.

− Бахнула, кстати, впечатляюще, довольно громко, и столб черного дыма выше берез, − отметил Алексей.

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