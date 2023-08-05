«Обещала им гражданство»: в Новосибирске суд пожалел мать, обманувшую мигрантов на 145 тысяч рублей

Подсудимая обещала мигрантам гражданство за деньги. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске мать двоих детей получила условный срок за мошенничество на 175 тысяч рублей. Потерпевшими оказались двое мигрантов и соседка:

- В конце 2021 года виновная предложила знакомой помощь в оформлении права собственности на жилой дом за 30 тысяч рублей. Кроме того, двум иностранным гражданам обещала помощь в оформлении гражданства Российской Федерации, получении российского паспорта за 145 тысяч рублей. Полученные деньги она похитила, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Ранее 42-летняя гражданка не была судима, не работала и воспитывала двух малолетних детей.

Дзержинский районный суд назначил женщине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber