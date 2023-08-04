Странная вспышка в небе: жителей Новосибирска напугал ночной хлопок

Шум разбудил жителей левобережья посреди ночи. Фото: Виктория МИНАЕВА

В ночь на 4 августа жителей Новосибирска напугал громкий звук, похожий на хлопок. Они сообщили, что кроме того увидели вспышку над домом по улице Немировича-Данченко, 137.

— Мы напротив живем на Проектной. Как будто что-то сбили, — передает слова очевидцев канал «АСТ-54 Black».

Позже одна из подписчиц написал, что стало причиной ночного шума. По ее словам, это мусоровоз уронил контейнер возле дома №120/6 на улице Немировича-Данченко, оттого и было слышно на всю округу.

«Не было никаких вспышек. Мы стояли курили и в окно видели. Произошло примерно 23.30. Но звук был реально сильный, можно и перепутать со взрывом, — объяснила она.

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