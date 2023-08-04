«Собака визжала от боли»: в Новосибирской области бойцовский пес чуть не загрыз спаниеля на глазах у девочки

Бойцовский пес напал на спаниеля в Карасуке. Фото: Предоставлено Мариной БРУЙ

Агрессивная бойцовская собака разорвала спаниеля в Карасуке. Рядом были их хозяева, причем со спаниелем вышла гулять 13-летняя девочка со своей сестрой. Все случилось на ее глазах — с шоком школьница смогла справиться только с помощью лекарств.

Крупный пес был без поводка и намордника. Он вцепился в горло спаниеля Дины и начал с лёгкостью мотать из стороны в сторону. И пока сестры пытались отогнать агрессивного пса, хозяин монстра стоял в стороне и спокойно наблюдал за происходящим.

– Я очень испугалась. Позвонила дочка, и я слышала, как она кричала, собака визжала от боли. Сразу даже не могла понять, что случилось. Всё бросила и побежала к детям, – рассказала «Горсайту» мама девочек Марина Бруй.

Пострадавшую Дину показали ветеринару. Собаку срочно прооперировали. Если бы не ошейник, спаниель бы умерла от смертельных ран.

Родителям пришлось успокаивать младшую дочь Катю, которая долго плакала и просила прощения у собаки. Оказалось, бойцовский пес уже не в первый раз нападает на собак и пугает соседей.

Родители Кати обратились в полицию, но участковые сразу посоветовали им решать конфликт с владельцем агрессивного пса через суд. Однако хозяин с ними на контакт не идет.

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