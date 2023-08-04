«С утра пятницы уничтожают машины»: новосибирец на Mitsubishi врезался в дерево

Седан врезался в дерево на повороте. Фото: АСТ-54 Black

В Кировском районе Новосибирска автомобилист на Mitsubishi Galant врезался в дерево на перекрестке улиц Зорге и Громова. Происшествие снял один из проезжающих мимо. Авто после такого сильно помялось, к счастью, сам водитель не пострадал.

— Пятница еще толком не наступила, а новоcибирцы уже активно уничтожают свои машины, — сообщают на канале «АСТ-54 Black».

Напомним, в середине июля на улице Кропоткина сильный ветер повалил на землю дерево. Его ствол переломился, и тяжелые ветки придавили припаркованный на проезжей части Volkswagen.

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