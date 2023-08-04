Новосибирцы выступили за то, чтобы территория у цирка была пешеходной

Жители Новосибирска высказали мнение о том, что территория у цирка должна быть пешеходной. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

Жители Новосибирска высказали мнение о том, что территория у цирка должна быть пешеходной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что продолжается благоустройство территории между цирком и Вознесенским собором. Анатолий Локоть встретился с жителями микрорайона, расположенного вокруг Нарымского сквера. В процессе обсуждений стало понятно, что новосибирцы полностью одобряют проект реконструкции.

− Ликвидации стихийной парковки на тротуаре возле цирка − давно назревшая и необходимая мера. По словам директора цирка, было несколько случаев наезда машин на пешеходов. Общее мнение новосибирцев − эта площадка должна быть пешеходной, как это изначально и предполагалось, − говорится в телеграм-канале мэра.

Сейчас подрядчик снимает слой старого асфальта, демонтирует плиты, а также разбирает лестницу, ведущую в Нарымский сквер. В скором времени на территории сделают пешеходные дорожки, установят освещение и оформят клумбы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber